حمدان الرويلي يخضع لجراحة ناجحة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي التعاون، قبل قليل، عن إجراء نجم الفريق الأول لكرة القدم حمدان الرويلي لعملية جراحية ناجحة، اليوم الجمعة.

إصابة حمدان الرويلي

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب حمدان الرويلي عقب إجراء عملية جراحية في أربطة مفصل القدم اليوم، وتمنى الشفاء العاجل لنجم الفريق الأول.

وكان حمدان الرويلي قد تعرض لإصابة قوية عند الدقيقة 37 من أحداث مباراة التعاون ضد الدحيل القطري بالأمس، ولم يستطع استكمال اللقاء الآسيوي ليشارك سعد بالعبيد بدلًا منه.

وخضع الرويلي لفحوصات طبية بعد المباراة، وأثبتت وجود خلع في مفصل القدم وقطع في أربطة المفصل، وأجرى أشعة مقطعية اليوم على موضع الإصابة، قبل أن يخضع لجراحة ناجحة.

التعاون في آسيا

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في تحقيق الفوز على نظيره الدحيل القطري بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يواجه التعاون الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، يوم الأحد المقبل.

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