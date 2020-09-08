خافي مارتينيز صفقة يحلم بها النصر

المواطن - مروة نبيل

تلقى الإسباني خافي مارتينيز عرضًا ضخمًا من نادي النصر، لضمه من صفوف بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يستهدف ضم مارتينيز

وأكدت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن نادي النصر يسعى للتعاقد مع خافي مارتينيز بداية من الموسم المقبل، بعدما خرج من حسابات مدرب بايرن ميونيخ، هانز فليك.

وسيجد نادي النصر منافسة قوية لحسم صفقة مارتينيز من بايرن ميونيخ، حيث تُشير التقارير إلى أن أتلتيك بلباو الإسباني يطمح في استعادة نجمه مرة أخرى، إلا أنه اشترط عليه أن يُنهي عقده الحالي مع العملاق البافاري.

وأشارت تقارير ألمانية، إلى أن إدارة بايرن ميونيخ طلبت الحصول على 10 ملايين يورو مقابل الموافقة على بيع نجم الفريق الإسباني، ويتوقع أن يحسم اللاعب وجهته خلال الأيام المقبلة.

وتحلم الجماهير النصراوية بإتمام صفقة مارتينيز نظرًا للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب لاحترافه لفترة كبيرة في بايرن ميونيخ، بالإضافة إلى تألقه مع المنتخب الإسباني لكرة القدم.

خافي مارتينيز

ويُعد خافي مارتينيز صاحب الـ32 عامًا، واحدًا من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني خلال السنوات الماضية، حيث انضم إلى صفوفه عام 2012، في صفقة قياسية وصلت إلى 40 مليون يورو.

وتوج النجم الإسباني بـ18 لقبًا بقميص العملاق البافاري، ويُعد من اللاعبين القلائل الذين حصدوا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني ثلاثيتين عامي 2013 و2020.

وضمت إدارة نادي النصر العديد من الصفقات القوية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، أملًا في المنافسة على البطولات المحلية والقارية الموسم المقبل، ويتوقع أن تكون صفقة خافي مارتينيز هي الأخيرة.

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