دجانيني الأقرب لكسب قضيته ضد الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أصبح النادي الأهلي في ورطة، حيث اقترب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، دجانيني تافاريس من كسب القضية التي رفعها ضد الراقي.

أزمة دجانيني والأهلي

وكان نجم الرأس الأخضر قد فسخ تعاقده مع النادي الأهلي من جانب واحد، بعد الشكوى التي تقدم بها مؤخرًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب مستحقاته المالية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويؤكد النادي الأهلي أن موقفه قانوني في أزمته مع دجانيني تافاريس، وشدد على تجهيزه ملف من أجل الرد على الشكوى التي تقدم بها اللاعب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تافاريس الأقرب لكسب القضية

وعلق أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح “فيفا”، على أزمة دجانيني قائلًا: “عدم موافقته على الخصم من راتبه بمقدار 50%، وبذلك يكون تسليمه لرواتبه مع الخصم يعتبر كأنه تأخير في تسليم رواتبه”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لأن اللاعب يعتبر المبالغ اللي سلمت له رواتب بدون الخصم والنادي يعتبرها رواتب كاملة مع الخصم؛ لذلك سوف تنظر فيها فض المنازعات واللاعب أقرب لكسب القضية”.







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