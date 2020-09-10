دوري المحترفين أزرق بأرقام قياسية

المواطن - مروة نبيل

نجح الهلال في التتويج بلقب دوري المحترفين الموسم الرياضي الحالي، بعد ظهور لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

دوري المحترفين

وحقق الهلال لقب دوري المحترفين بعد تحقيقه الفوز في 22 مباراة والتعادل في 6 لقاءات، وخسارة مواجهتين فقط، بجانب تسجيله 74 هدفًا ليكون الأقوى هجوميًا، وتقاسم الأقوى دفاعيًا مع النصر بعدما استقبل كل منهما 26 هدفًا.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق أكثر من رقم قياسي بعد التتويج بلقب دوري المحترفين هذا الموسم، حيث إنه الدوري رقم 16 الذي يحصده؛ كأكثر ناد في تاريخ المسابقة يُحقق اللقب.

وحسم الهلال لقب الدوري قبل الجولة الأخيرة 6 مرات أعوام 1977، 1979، 2010، 2011 و2017، بالإضافة إلى دوري المحترفين 2020، وتوج الأزرق باللقب بجميع أنظمته “النقاط، المجموعات على مرحلتين بالنقاط والمربع الذهبي”.

وحصد الهلال 72 نقطة في دوري المحترفين هذا الموسم، ليُحقق بذلك أعلى رصيد نقطي في تاريخ المسابقة، كما أنه أحرز 74 هدفًا، محققًا أعلى سجل تهديفي في تاريخ الدوري السعودي.

ونال الأزرق الدوري بكافة مسمياته عبر التاريخ “الدوري الممتاز، كأس دوري خادم الحرمين الشريفين، دوري زين السعودي للمحترفين، دوري جميل السعودي للمحترفين، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

بطولات الهلال

ووصلت بطولات الهلال إلى 60 لقبًا بعد التتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومنهم بطولة الدوري 16 مرة، بجانب الألقاب الآسيوية والعربية.

وتحلم إدارة الأزرق برئاسة فهد بن نافل لمواصلة تحقيق الإنجازات، وزيادة عدد بطولات الهلال خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا للموسم الثاني على التوالي.







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