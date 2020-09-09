دوري محمد بن سلمان.. كل ما تود معرفته عن الجولة الـ30

المواطن - مروة نبيل

يُسدل الستار اليوم على منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام جميع مباريات الجولة الـ30 والأخيرة، عند الساعة 8:35 مساء.

دوري محمد بن سلمان

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين لصالحه قبل جولتين على نهاية المسابقة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني، فيما تتنافس فريق الأهلي، الوحدة، الرائد والفيصلي على المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا 2021.

وتأكد هبوط العدالة والحزم إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل، فيما يتصارع أكثر من فريق الهروب من شبح الهبوط وتوديع دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ الفتح، الاتحاد، التعاون، الفيحاء وضمك.

مباريات اليوم

ويلعب العدالة ضد الاتحاد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ويحل الفتح ضيفًا على ضمك في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها، ويستضيف الحزم فريق الوحدة، ويواجه الهلال نظيره الشباب على استاد جامعة الملك سعود.

ويحتضن ملعب الجوهرة المشعة مباراة الأهلي ضد الرائد، ويلعب التعاون والفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، ويحل أبها ضيفًا على الفيصلي في ملعب مدينة المجمعة، ويستضيف النصر فريق الاتفاق على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.







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