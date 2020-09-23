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رئيس الباطن يقترح تقسيم دوري الدرجة الأولى لمجموعتين
مشيدًا بالأرقام التي حققها الفريق هذا الموسم

رئيس الباطن يقترح تقسيم دوري الدرجة الأولى لمجموعتين

2020/09/23
الساعة 1:12 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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رئيس الباطن يقترح تقسيم دوري الدرجة الأولى لمجموعتين ناصر الهويدي
المواطن - مروة نبيل
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1 تقسيم دوري الدرجة الأولى:
2 الهويدي يشيد بمستوى الباطن:
2.1 مدرب السماوي مميز:
2.2 تعاقدات قوية للمنافسة:

أشاد رئيس نادي الباطن، ناصر الهويدي، بالمستوى الذي قدمه الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات دوري الدرجة الأولى، كما اقترح تقسيم البطولة إلى مجموعتين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن قد نجح في خطف بطاقة التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل، وتوج بلقب دوري الدرجة الأولى، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تقسيم دوري الدرجة الأولى:

وتحدث الهويدي عن فريقه قائلًا: “مشوار طويل ومتعب جدًّا في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.. وخصوصًا بعد العودة من جائحة كورونا ومشاكل الطيران.. اليوم أول رحلة من حفر الباطن إلى جدة جيتك فيها”.

وتابع رئيس نادي الباطن تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “20 فريق بدوري الدرجة الأولى كثير.. مع قوة التنافس والإمكانيات المتوفرة لا يوجد توافق.. أقترح تقسيم دوري الدرجة الأولى على مجموعتين منفصلتين”.

 

رئيس نادي الباطن ناصر الهويدي
الهويدي

الهويدي يشيد بمستوى الباطن:

وأضاف ناصر الهويدي: “ترتيب الفرق عادل لكن البكيرية والنهضة وأحد والجبلين يستحقوا التأهل.. الباطن حقق أرقام جديدة بتحقيق اللقب والدرع الذي لم نحققه في صعودنا للمرة الأولى”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “عدلنا إعلان الصفقات على حسب ردود فعل الجماهير.. الناس لم تستوعب الإعلان وفكرته كانت جميلة لكن نحن تحت خدمة الجماهير”.

مدرب السماوي مميز:

وأشاد بالمدير الفني خوسيه جاريدو الذي جدد تعاقده، وقال: “مدربنا كبير ومعروف عالميًّا وكان مدرب لفرق الصفوة في البرتغال.. وتعاقدنا معه وكنا عارفين إننا سنستمر معه.. نحن نعذر الاتحاد السعودي بسبب الظرف القاهر وهم ما قصروا”.

الباطن في دوري الدرجة الاولى
احتفالات اللاعبين

تعاقدات قوية للمنافسة:

واستكمل تصريحاته قائلًا: “مستوى الدوري السعودي تغير كثيرًا وأصبح معروف عالميًّا.. ولا نستطيع مواكبته إلا بتغييرات كبيرة وتعاقدات على مستواه.. والوضع صعب جدًّا على الصاعدين لتجهيز فرقهم”.

وأردف قائلًا: “ميزانية الباطن في دوري الدرجة الأولى 25 مليون ريال تقريبًا.. رصدنا 50 مليون ريال لميزانية النادي في دوري المحترفين”.


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