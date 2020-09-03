رد الأهلي على طلب دي سوزا فسخ عقده

المواطن - محمد سمعه

رد النادي الأهلي على طلب اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا بفسخ عقده مع الراقي، وذلك بسبب تأخر تسليمه مستحقاته المالية عن 3 أشهر.

وفتحت إدارة الأهلي ملف اللاعب البرازيلي من أجل حل الأزمة، حيث يسعى طارق كيال المشرف العام على كرة القدم للتوصل إلى اتفاق مع اللاعب من أجل حل أزمة مستحقاته المالية وفقًا لـ “الاقتصادية”.

سبب رد الأهلي السريع على أزمة دي سوزا

ويأتي رد الأهلي السريع حرصًا على استقرار الفريق، وذلك من أجل تواجد جميع اللاعبين أملًا في إنهاء موسم 2019/2020 في المركز الثالث المؤهل لـ دوري أبطال آسيا 2020/2021.

فنربخشة يُراقب موقف اللاعب مع الأهلي

وتحدثت بعض التقارير الصحافية عن اهتمام نادي فنربخشة التركي بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي في حال قرر مغادرة الأهلي.

وكان دي سوزا أجرى عملية ناجحة باستئصال الزائدة الدودية في شهر أغسطس الماضي.

وكشف دي سوزا من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إجراء عملية “الزائدة”، وطمأن الجماهير على حالته الصحية، مؤكدًا أنه أفضل وينتظر الدعم للعودة إلى التدريبات.

وكان جوزيف دي سوزا قد أعلن في وقت سابق عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام” عن تواجده في المستشفى بعد شعوره بالآلام قبل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال: “قبل التدريب كنت أشعر ببعض الآلام في البطن والمعدة، وبعد التدريب زادت، تناولت بعض الأدوية وذهبت إلى المنزل، زاد الألم كثيرًا وأتيت إلى المستشفى حيث أتلقى العلاج وبدون ألم في الوقت الحالي لقد أجريت بعض الاختبارات لمعرفة السبب وسأكون تحت الملاحظة”.

وأًصيب اللاعب خلال الفترة الماضية بفيروس كورونا المستجد، حيث تخلف عن الطائرة التي وفرها الاتحاد السعودي لكرة القدم لإعادة اللاعبين من البرازيل، بسبب إصابته بالوباء، قبل أن يتعافى ويعود أواخر الشهر الماضي







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