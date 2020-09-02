رد ليفربول على اهتمام برشلونة بضم فينالدوم

المواطن - محمد سمعه

رد نادي ليفربول الإنجليزي، بالفترة الحالية على اهتمام فريق برشلونة الإسباني بضم الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت صحيفة “سبورت” الكتالونية تحدثت اليوم الأربعاء عن وجود اهتمام كبير من برشلونة اللاعب الهولندي، بعد تألقه مع ليفربول خلال السنوات الـ4 الأخيرة.

عرض برشلونة لضم فينالدوم:

وسيكون برشلونة على استعداد لدفع 18 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع اللاعب الهولندي، وليفربول سيقبل بالعرض خاصة أن النادي الإنجليزي لم يتفاوض مع نجمه الهولندي لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2021.

واهتم برشلونة كثيرًا بالتعاقد مع اللاعب الهولندي لـ ليفربول وذلك بعد وصول المدرب الهولندي رونالد كومان لتدريب البارشا، بعد إقالة المدرب كيكي سيتين من تدريب الفريق الكتالوني، عقب الخسارة من بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين في دور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا موسم 2019/ 2020.

اللاعب الهولندي يُبدع مع ليفربول منذ 2016:

وكان فينالدوم انضم لصفوف فريق ليفربول في عام 2016 قادمًا من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وتمكن اللاعب الهولندي من تحقيق ألقاب عديدة مع الريدز مثل التتويج بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي في أغسطس 2019 على حساب فريق تشيلسي الإنجليزي.

ويرغب نادي برشلونة بتدعيم صفوفه، والتعاقد مع أقوى الصفقات، وذلك من أجل تعويض نتائج موسم 2019/ 2020 الكارثي، حيث خرج برشلونة بدون أن يُتوج بأي بطولة.

وكانت جماهير النادي الكتالوني، رفضت رحيل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة، مطالبة باستقالة جوزيب بارتوميو من رئاسة النادي من أجل الإبقاء على ميسي.







شارك الخبر