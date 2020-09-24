رسميًا .. رينيه فايلر يرحل عن الأهلي المصري

المواطن - محمد سمعه

وافق النادي الأهلي المصري رسميًا برئاسة محمود الخطيب على رحيل المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول، وذلك بعد أن أكد الأخير أنه لن يستمر بعد نهاية عقده في الأول من أكتوبر المقبل.

ووفقًا للتقارير الصحافية المصرية فإن فايلر أبلغ إدارة المارد الأحمر أنه لن يستمر مع الفريق بعد الأول من أكتوبر، ولن يقود الفريق في مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد فريق الوداد المغربي.

فايلر اتخذ قرارًا بمغادرة الأهلي

وكانت لجنة التخطيط في المارد الأحمر، جلست مع فايلر وكذلك جلس محمود الخطيب رئيس النادي ولكن الأطراف لم تتوصل لاتفاق، خاصة أن فايلر كان يود السفر إلى سويسرا لرؤية زوجته وأولاده، ولكنه حدد موعدًا متأخرًا للعودة وهو ما جعل إدارة المارد الأحمر تقلق من إمكانية رحيله لـ سويسرا وعدم عودته إلى مصر مرة أخرى.

ويُوجد بند في عقد رينيه فايلر الحالي مع الأهلي، يسمح له بالرحيل بالمجان عن المارد الأحمر والانضمام لأي فريق خلال الفترة من الأول من أكتوبر حتى العاشر من الشهر نفسه.

فايلر حقق بطولتين مع المارد الأحمر

وكان فايلر نجح في قيادة المارد الأحمر للفوز بالسوبر المصري عام 2019 على حساب نادي الزمالك المصري، كما فاز بلقب الدوري المصري موسم 2019/2020، وذلك بعد خسارة الزمالك صاحب المركز الثاني من نادي أسوان بالجولة الثامنة والعشرين.

وتولى فايلر تدريب الأهلي، خلفًا للأوروغوياني مارتن لاسارتي، الذي تمت إقالته بعد الخسارة من نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2018/2019 بخماسية نظيفة.

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