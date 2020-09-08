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رومارينيو والدوسري يتنافسان على هدف العقد الآسيوي
وصلا إلى المرحلة النهائية

رومارينيو والدوسري يتنافسان على هدف العقد الآسيوي

2020/09/08
الساعة 6:43 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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رومارينيو والدوسري يتنافسان على هدف العقد الآسيوي رومارينيو
المواطن - مروة نبيل
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1 10 أهداف تتنافس
2 رومارينيو يُنافس

يُنافس البرازيلي رومارينيو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على جائزة أفضل هدف خلال العقد الماضي في بطولة دوري أبطال آسيا.

 

10 أهداف تتنافس

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد سلط الضوء على أجمل 10 أهداف خلال العقد الماضي في البطولة القارية أثناء الفترة من عام 2010 وحتى 2019، قبل أن تصل 3 أهداف إلى المرحلة النهائية.

واختار الاتحاد الآسيوي هدف رومارينيو في شباك الريان، والهدف الذي أحرزه نجم الهلال عبدالعزيز الدوسري ضد الاتحاد، وهدف نجم الزعيم السابق، ويسلي أمام العين الإماراتي، وهدف نجم الاستقلال، أندرانيك تيموريان أمام بوريرام يونايتد، بالإضافة إلى هدف لاعب بيرسيبوليس، مهدي ترابي أمام السد.

كما يُنافس هدف نجم النصر الإماراتي محمود خميس أمام تراكتور سازي تبريز، هدف نجم التعاون عبدالمجيد السواط أمام لوكوموتيف، الهدف الذي سجله لاعب الاستقلال مامي ثيام أمام ذوباهان، هدف لاعب بيرسيبوليس، شجاعي خليل زاده أمام الأهلي، وهدف نجم جوهور دار التعظيم، صفاوي رشيد أمام شاندونغ لونينع.

 

 

 

رومارينيو يُنافس

وأعلن حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الثلاثاء، عن الـ3 أهداف التي وصلت إلى المرحلة النهائية في التصويت، ويتقدمهم هدف رومارينيو المميز.

ونشر حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي مقطع فيديو للهدف الذي سجله النجم البرازيلي، وعلق قائلًا: “هدف اللمسة الواحدة.. تيكي تاكا الاتحاد تضع رومارينيو في النهائي”.

الاتحاد
رومارينيو

وتابع عن هدف الدوسري: ” بمهارته الرائعة.. وتصويبته الدقيقة.. هدف عبدالعزيز الدوسري نجم الهلال يصل للمرحلة النهائية، صوّت الآن إذا كان يستحق الفوز في جائزة هدف العقد”.

وعلق على الهدف الثالث المنافس قائلًا: ” هدفٌ لا ينسى لـ النصر الإماراتي.. قذيفة محمود خميس في نسخة 2016 حجزت مقعدًا في النهائي.. صوّت الآن”.



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