رومارينيو والدوسري يتنافسان على هدف العقد الآسيوي

المواطن - مروة نبيل

يُنافس البرازيلي رومارينيو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على جائزة أفضل هدف خلال العقد الماضي في بطولة دوري أبطال آسيا.

هدف اللمسة الواحدة 1⃣

تيكي تاكا @ittihad تضع رومارينهو في النهائي 👌😍 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 8, 2020

10 أهداف تتنافس

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد سلط الضوء على أجمل 10 أهداف خلال العقد الماضي في البطولة القارية أثناء الفترة من عام 2010 وحتى 2019، قبل أن تصل 3 أهداف إلى المرحلة النهائية.

واختار الاتحاد الآسيوي هدف رومارينيو في شباك الريان، والهدف الذي أحرزه نجم الهلال عبدالعزيز الدوسري ضد الاتحاد، وهدف نجم الزعيم السابق، ويسلي أمام العين الإماراتي، وهدف نجم الاستقلال، أندرانيك تيموريان أمام بوريرام يونايتد، بالإضافة إلى هدف لاعب بيرسيبوليس، مهدي ترابي أمام السد.

كما يُنافس هدف نجم النصر الإماراتي محمود خميس أمام تراكتور سازي تبريز، هدف نجم التعاون عبدالمجيد السواط أمام لوكوموتيف، الهدف الذي سجله لاعب الاستقلال مامي ثيام أمام ذوباهان، هدف لاعب بيرسيبوليس، شجاعي خليل زاده أمام الأهلي، وهدف نجم جوهور دار التعظيم، صفاوي رشيد أمام شاندونغ لونينع.

بمهارته الرائعة 💫

وتصويبته الدقيقة 🎯 هدف عبدالعزيز الدوسري @Alhilal_FC 🇸🇦 يصل للمرحلة النهائية ، صوّت الآن إذا كان يستحق الفوز في جائزة هدف العقد 🗳️ — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 8, 2020

رومارينيو يُنافس

وأعلن حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الثلاثاء، عن الـ3 أهداف التي وصلت إلى المرحلة النهائية في التصويت، ويتقدمهم هدف رومارينيو المميز.

ونشر حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي مقطع فيديو للهدف الذي سجله النجم البرازيلي، وعلق قائلًا: “هدف اللمسة الواحدة.. تيكي تاكا الاتحاد تضع رومارينيو في النهائي”.

وتابع عن هدف الدوسري: ” بمهارته الرائعة.. وتصويبته الدقيقة.. هدف عبدالعزيز الدوسري نجم الهلال يصل للمرحلة النهائية، صوّت الآن إذا كان يستحق الفوز في جائزة هدف العقد”.

وعلق على الهدف الثالث المنافس قائلًا: ” هدفٌ لا ينسى لـ النصر الإماراتي.. قذيفة محمود خميس في نسخة 2016 حجزت مقعدًا في النهائي.. صوّت الآن”.







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