شاهد.. بانيغا يودع إشبيلية بالدموع

المواطن - مروة نبيل

ودع الأرجنتيني إيفر بانيغا فريق إشبيلية الإسباني بشكل رسمي، اليوم الجمعة، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

🗣️ La emoción de Banega en su despedida del Sevilla… AMOR a unos colores, AMOR a una camiseta… 💖 💥💪 El argentino dice adiós al club de su vida entre lágrimas 📲 Lo vemos todo a las 15.14 en #DeportesCuatrohttps://t.co/394j2U7wAq pic.twitter.com/XWJf9xIEnh — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) September 11, 2020

بانيغا يودع إشبيلية

ولم يتمالك النجم الأرجنتيني بانيغا نفسه خلال المؤتمر الصحافي لتوديع إشبيلية الإسباني، حيث انهمر في البكاء وسط تفاعل وتصفيق من الصحافيين في المؤتمر، فيما حاول مسؤولو النادي تهدئته.

وأعرب بانيغا عن سعادته بارتداء قميص إشبيلية الإسباني لمدة 5 سنوات والتتويج بلقب الدوري الأوروبي 3 مرات معه، مؤكدًا أنه لن ينسى تلك اللحظات التي مر بها مع الفريق، والتي علمته القتال وعدم الاستسلام.

وأشار النجم الأرجنتيني إلى أنه ارتدى قميص إشبيلية في 238 مباراة، ويُغادر الفريق وهو واثق أنه بذل أفضل ما لديه، ووجه الشكر إلى مجلس الإدارة بالكامل لدعمه ومنحه فرصة التألق، كما شكر المدربين واللاعبين والجماهير.

إيفر مع إشبيلية

ونجح الشباب في ضم إيفر بعقد يمتد لثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي تعاقده مع إشبيلية صيف 2020، ورفض تجديده، ووافقت إدارة الليوث على استكمال الموسم مع فريقه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشارك النجم الأرجنتيني مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي ضد إنتر ميلان الإيطالي، ونجح فريقه في التتويج باللقب، ليُنهي موسمه بأفضل شكل ممكن قبل الانضمام إلى الشباب رسميًا.







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