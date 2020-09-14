شباب الأهلي يتجاوز شهر خوردو بهدف قاتل

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة شباب الأهلي الإماراتي ضد شهر خوردو الإيراني، التي أُقيمت على إستاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد.

شباب الأهلي ضد شهر خوردو:

وبدأت مباراة شباب الأهلي ضد شهر خوردو بشكل سريع، وضغط لاعبو الفريق الإماراتي منذ البداية أملًا في تسجيل هدف مبكر، وأطلق أحمد خليل تسديدة ضعيفة في الدقيقة السادسة، ثم سدد عبدالله النقبي كرة مميزة حولها الحارس إلى ركنية.

واتسمت الدقائق الأخيرة من أحداث الشوط الأول بالعنف من لاعبي الفريقين، ليمنح الحكم البطاقة الصفراء لكل من؛ الإماراتي عبدالله النقبي والإيراني أكبر صديقي، وينتهي الشوط الأول من مباراة شباب الأهلي ضد شهر خوردو بالتعادل.

هدف قاتل:

ومع بداية الشوط الثاني، ظهر الفريق الإيراني بشكل أفضل هجوميًا، ولكنه لم يشكل خطورة حقيقة على مرمى الفريق الأبيض، قبل أن يضيع النقبي فرصة تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 60.

ونجح البديل عبدالله سهيل في هز الشباك عند الدقيقة 75، بعدما انطلق بالكرة من منتصف الملعب لينفرد بالمرمى، وحاول الفريق الإيراني تسجيل التعادل ولكن لم تنجح محاولاته لتنتهي المباراة بفوز الفريق الإماراتي.

دوري أبطال آسيا:

وبعد فوز اليوم، حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي الإماراتي أول 3 نقاط له في دوري المجموعات بالبطولة الآسيوية، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية، فيما يتذيل شهر خوردو الترتيب بدون رصيد.







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