صورة لـ جمال يوسف وسط أسرته بعد مرضه

المواطن - القاهرة

تداول مصريون، صباح اليوم الأربعاء، صورة هي الأولى للفنان المصري جمال يوسف بعد إصابته مؤخرًا بسرطان البلعوم.

وظهر يوسف في إحدى الصور وسط أسرته من داخل منزله، حيث ينتظر الفنان إجراء مسح ذري نهاية الشهر الجاري، بعد انتهائه من جلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي.

وأشار جمال يوسف في تسجيل صوتي له، إلى أنه اكتشف المرض في شهر أبريل الماضي وقال: “بدأت أشعر بآلام في الغدة الليمفاوية والدكتور قال لي أعمل عينة وذلك في شهر 4، وخرجت نتيجة العينة في شهر 5 واكتشفت إصابتي بورم في الغدد اللمفاوية البلعوم الأنفي”.

وأضاف يوسف أنه خضع للعديد من جلسات الكيماوي إلى جانب 35 جلسة إشعاع، كما وجه الشكر لنقيب الممثلين أشرف زكي، وأستاذه محمد صبحي، وأيضا الفنانة وفاء عامر، على دعمهم ومؤازرتهم له خلال الفترة الماضية.

جمال يوسف هو ممثل تليفزيوني وسينمائي مصري شارك في العديد والعديد من الأعمال، ومن أهم أعماله التي شارك بها: مسلسلات (التوأم) عام 1997، (أم كلثوم) عام 1999، (البحار مندي) عام 2001، (فارس بلا جواد) عام 2002، (الليل وآخره) عام 2003، (عباس الأبيض في اليوم الأسود) عام 2004، (مبروك جالك قلق) و(ريا وسكينة) عام 2005، (حدائق الشيطان) عام 2006، ومسلسل (القاصرات) عام 2013، كذلك شارك ببعض الأفلام، ومنها: (صعيدي رايح جاي) و(أيام السادات) عام 2001، (فيلم هندي) عام 2003، وفيلم (الغابة) عام 2008.







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