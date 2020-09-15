ماذا قدم النصر في 9 مباريات ضد الفرق الإيرانية؟

المواطن - مروة نبيل

يسعى النصر للظهور بشكل مميز خلال مباراته ضد سيباهان الإيراني اليوم، لمواصلة نتائجه الجديد في بطولة دوري أبطال آسيا.

العالمي ضد الفرق الإيرانية:

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام الأندية الإيرانية، قبل مباراته ضد سيباهان اليوم.

ولعب العالمي 9 مباريات ضد الفرق الإيرانية في بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح في تحقيق الفوز مرتين وتعادل مرة وخسر 6 مباريات، وتمكن من تسجيل 9 أهداف، واهتزت شباكه 17 مرة.

وعلى الرغم من تراجع نتائج العالمي ضد الفرق الإيرانية، إلا أنه يملك إحصائية مميزة في دوري أبطال آسيا قبل مباراة اليوم، حيث إنه لم يخسر سوى مواجهة واحدة آخر 10 لقاءات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر ضد سيباهان:

ويلعب النصر ضد سيباهان الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز الثاني في مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن السد المتصدر، فيما يقع الفريق الإيراني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.







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