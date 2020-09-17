عبدالله عسيري: نسعى لتعديل الأخطاء ضد بيرسبوليس

المواطن - مروة نبيل

اعتذر مدرب التعاون عبدالله عسيري عن الخسارة ضد بيرسبوليس الإيراني في المباراة الماضية، مؤكدًا أنه يسعى لتعديل الأخطاء التي وقع فيها الفريق.

عبدالله عسيري يعتذر ويُعالج الأخطاء

وقال عبدالله عسيري: “المباراة الماضية قدمنا مستوى جيداً، نعتذر لجماهيرنا عن الخسارة الماضية، وافتقادنا للتركيز سبب خسارتنا، ونسعى لتعديل الأخطاء ومعالجة السلبيات”.

وتابع مدرب نادي التعاون قائلًا: “لدينا إيجابيات كثيرة ظهرت في المباراة، ولكن الفترة قصيرة بين المباريات، وعاقدين العزم على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة التعاون ضد بيرسبوليس غدًا”.

واختتم عبدالله عسيري تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة التعاون ضد بيرسبوليس الذي عُقد، اليوم الخميس قائلًا: “شارك في المباراة عناصر جديدة تحتاج إلى الوقت من أجل الانسجام بشكل أكبر مع المجموعة”.

التعاون ضد بيرسبوليس

ويلعب التعاون ضد بيرسبوليس الإيراني، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، علمًا بأنه خسر في المباراة الماضية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعلى الرغم من خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، إلا أن حافظ على صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، فيما رفع بيرسبوليس الإيراني رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

المزيد

شارك الخبر