علي الحسن يختار بين الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب علي الحسن لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الفتح، قد استقر على وجهته المقبلة بين فريقي الهلال والنصر للانضمام لأحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ورغب الهلال والنصر في ضم الحسن وذلك بعد تألقه مع النموذجي بالفترة الأخيرة، كما أن كبيري الرياض يسعيان لتدعيم صفوف خط الوسط لديهما من أجل الاستحقاقات المقبلة.

سبب اهتمام الهلال بـ علي الحسن

وتأتي رغبة الهلال في ضم الحسن، بسبب عدم اتضاح مصير القائد سلمان الفرج الذي لم يُجدد عقده حتى الآن مع الفريق الهلالي، كما أن النصر يرغب في ضم اللاعب بسبب احتمالية رحيل اللاعب البرازيلي جوليانو.

وكانت تقارير صحافية قالت إن علي الحسن، استقر على الانتقال إلى الهلال رافضًا فكرة الرحيل إلى النصر، كما أكد الناقد الرياضي عايد العليوي الأمر ذاته مشيرًا إلى رغبة لاعب الفتح هي الانتقال إلى الزعيم.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 69 نقطة وبفارق ثماني نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

النصر يُراقب مدافع الفتح

وكان النصر وضع أنظاره على ضم اللاعب علي لاجامي مدافع نادي الفتح، حيث يرغب العالمي في ضم لاعب بديل للمدافع عبدالله مادو الذي يُعاني من الإصابات المتكررة.

وسيكون من الصعب على نادي الفتح قبول رحيل كل من علي الحسن وعلي لاجامي خاصة أن النموذجي يسعى للإبقاء على نجومه للمنافسة على لقب دوري المحترفين بالموسم الجديد، في حال لم يهبط بالموسم الحالي.







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