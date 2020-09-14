عمر السومة : لم أحسم موقفي مع الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أثار السوري عمر السومة الجدل حول مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه لم يحسم موقفه حتى الآن.

عمر السومة يقلق الجماهير:

وكان عمر السومة قد فجر أزمة في النادي الأهلي خلال الأيام الماضية، بعدما طلب الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل أن يتدخل المشرف العام على كرة القدم، طارق كيال ويقنعه بالاستمرار ومناقشة تجديد عقده لاحقًا.

وقال السومة خلال تصريحاته بعد مباراة الأهلي والشرطة اليوم: “لدي عدد من العروض بالفعل، ولكن من المبكر الحديث عنها، لم أحسم أمر البقاء أو المغادرة حتى الآن، وأنا مرتاح مع الأهلي، إلا أن هناك بعض الظروف العائلية، والضغوطات”.

وتحدث المهاجم السوري عن المباراة الآسيوية قائلًا: “من الجيد أن نجتاز الدور الأول مبكرًا، وذلك بعد انسحاب فريق الوحدة الإماراتي، فريق الشرطة العراقي لعب مباراة قوية، ولكن استطعنا أن نقوم بالأهم، وهو التسجيل والانتصار”.

الأهلي والشرطة العراقي:

ولعب الأهلي والشرطة العراقي اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وانتهت المباراة بفوز الراقي بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة الأهلي والشرطة العراقي اليوم، رفع الراقي رصيده إلى 9 نقاط، ليواصل تصدر مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، ويصبح أول المتأهلين إلى ثمن النهائي.







شارك الخبر