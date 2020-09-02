سبب أزمة السومة مع الأهلي

المواطن - مروة نبيل

فجر السوري عمر السوم أزمة في النادي الأهلي خلال الأيام الماضية، بعدما طلب الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

أزمة السومة

وتحدث المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي، طارق كيال عن عمر السومة قائلًا: “كنت على تواصل دائم معه، حتى بعد ابتعادي عن النادي”.

وتابع كيال خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “وأخبرني أنني الوحيد الذي تركت النادي، وما زلت أتواصل معه وأخبره بملاحظاتي، ويعتبرني مثل والده.. السومة يحتاج أن تكون صادقًا معه وتوضح له التزاماته وواجباته”.

واختتم المشرف العام على كرة القدم تصريحاته الإذاعية قائلًا: “عمر السومة متبقٍ في عقده سنة واحدة، ومشكلته ليست مالية بل فنية، فهو يطلب فقط عناصر مميزة تساعده في الملعب”.

كيال يجمع باللاعب

وكان طارق كيال قد اجتمع بالمهاجم السوري بالأمس، بعدما أبدى مؤخرًا رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول، وأكد له أن الإدارة تسعى لتوفير كافة احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).







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