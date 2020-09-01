غوميز لجماهير الهلال: ما هو حلمنا القادم ؟

المواطن - مروة نبيل

وجّه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز سؤالًا إلى جماهير الأزرق عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

غوميز يتفاعل مع الجماهير

ونشر بافيتيمبي غوميز مقطع فيديو عبر “تويتر”، وهو يؤدي تدريبات شاقة في صالة الألعاب الرياضية، وسأل الجماهير الهلالية قائلًا: “ما هو حلمنا القادم؟”.

وتفاعلت الجماهير الهلالية مع تغريدة مهاجم الفريق، وأكدوا رغبتهم في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2020، وحصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، لتحقيق الثلاثية التاريخية الموسم الرياضي الحالي.

كما تمنت الجماهير استمرار المهاجم الفرنسي في تألقه خلال الفترة المقبلة، والمنافسة على لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما توج الهلال باللقب رسميًا قبل جولتين على نهاية المسابقة.

ويحتل الفرنسي المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 24 هدفًا، وبفارق 3 أهداف عن نجم النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله متصدر الترتيب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال في دوري محمد بن سلمان

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 66 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ويُعد الأزرق الأقوى هجوميًا برصيد 69 هدفًا.







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