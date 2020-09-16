فحوصات تحسم مصير حسن القيد

المواطن - مروة نبيل

يخضع حسن القيد لفحوصات طبية، اليوم الأربعاء، لحسم مصير مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المباريات المقبلة.

إصابة حسن القيد

ومن المقرر أن يجري حسن القيد كشفًا طبيًا بأحد المستشفيات في الدوحة، للتأكد من نوع الإصابة التي تعرض لها، وتحديد مدة الغياب عن الملاعب.

وأجرى حسن القيد فحوصات مبدئية بعد مباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي، وأظهرت تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وكان المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش قد اضطر لإجراء تبديل اضطراري في الدقيقة 21 بخروج القيد للإصابة ودخول هيثم عسيري بدلًا منه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي ضد في دوري أبطال آسيا

ونجح الأهلي في الفوز على نظيره الشرطة العراقي في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، ليخطف أولى بطاقات التأهل إلى ثمن النهائي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2020 برصيد 6 نقاط، ويستعد لمواجهة نظيره الشرطة العراقي، مساء يوم غد الخميس، في الجولة الرابعة.

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