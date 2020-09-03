فلامنجو يرفض 15 مليون يورو من النصر لضم أراسكايتا

المواطن - مروة نبيل

يرغب نادي النصر في التعاقد مع الأوروغوياني جيورجيان أراسكايتا، إلا أنه اصطدم برفض إدارة فلامنجو البرازيلي لرحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم.

فلامنجو يرفض عرض النصر

ورفضت إدارة نادي فلامنجو البرازيلي عرضًا مغريًا من النصر وصل إلى 15 مليون يورو من أجل ضم أراسكايتا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك وفقًا لموقع “جول”.

وأضاف: “وجاء رفض نادي فلامنجو لعرض النصر، بسبب بعض المشكلات المالية التي واجهها الفريق البرازيلي، في صفقة بيع هيرنان بروكادور لصفوف العالمي سابقًا”.

وكان نادي فلامنجو البرازيلي قد دخل في مشاكل مع الأصفر عام 2014، بعد بيع مهاجمه روكادور، وذلك بسبب عدم التزام إدارة العالمي آنذاك بسداد قيمة الصفقة، ما دفعه لرفض بيع لاعبه أراسكايتا.

تدعيمات العالمي

وتسعى إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت لضم محترفين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة في خط الوسط الهجومي، بعد اقتراب نجمه البرازيلي جوليانو من الرحيل.

وضم العالمي 8 صفقات رسميًّا استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل، وهم؛ عبدالعزيز العلاوي، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الشنقيطي، أمين بخاري، سلطان العنزي وعبدالفتاح عسيري، أسامة الخلف، والكوري كيم جيون سو.

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