مارتينيز على بُعد خطوة من النصر

المواطن - مروة نبيل

اقترب نجم أتالانتا الأمريكي، الأرجنتيني بيتي مارتينيز من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مارتينيز يقترب من النصر

وأكد رئيس أتالانتا الأمريكي، دارين إيلز، موافقة مجلس الإدارة على انتقال مارتينيز إلى نادي النصر، بعد وصول المفاوضات إلى مراحلها النهائية بين جميع الأطراف.

وقال رئيس أتالانتا في تصريحات لموقع ناديه الرسمي، اليوم الخميس: “بيتي مارتينيز أراد المغادرة هذا الصيف، لذلك فإننا نجحنا في الحصول على أفضل عائد ممكن على الصعيد المالي”.

الفحص الطبي يحسم الصفقة

وفي السياق ذاته، قال رئيس أتالانتا خلال تصريحات إذاعية، اليوم: “من المفترض أن يسافر مارتينيز إلى السعودية من أجل إكمال المفاوضات وإجراء الفحوصات الطبية، قبل التوقيع بشكل رسمي”.

وتم سحب اسم الأرجنتيني مارتينيز من قائمة الفريق المشاركة أمام إنتر ميامي، صباح اليوم الخميس، وذلك من أجل السماح له بالسفر إلى السعودية وحسم صفقة انتقاله إلى النصر.

وأشارت صحيفة “أتليتك” الموثوقة إلى أن أتالانتا سيحصل على 18 مليون دولار من صفقة بيع نجمه إلى النصر، خاصة أن النادي الأمريكي تعاقد معه منذ عام قادماً من ريفر بليت الأرجنتيني مقابل 14 مليوناً.

تدعيمات النصر

ونجحت إدارة النصر في إبرام أكثر من صفقة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد، أملًا في الظهور بشكل مميز والمنافسة على البطولات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وضم النصر 8 صفقات رسميًّا استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل، وهم؛ عبدالعزيز العلاوي، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الشنقيطي، أمين بخاري، سلطان العنزي وعبدالفتاح عسيري، أسامة الخلف، والكوري كيم جيون سو.







شارك الخبر