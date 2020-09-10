فهد المولد يعتذر: طموحنا المنافسة على جميع الألقاب

المواطن - مروة نبيل

اعتذر فهد المولد لجماهير نادي الاتحاد على المستوى الذي ظهر عليه الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

فهد المولد يعتذر

ونشر فهد المولد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة له أثناء احتفاله بأحد أهدافه مع الاتحاد، ووعد جماهير العميد بتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

وعلق فهد المولد على الصورة قائلًا: “جمهورنا الحبيب.. بداية أعتذر لكم باسمي ونيابة عن زملائي اللاعبين عن هذا الموسم وطموحنا دائماً المنافسة بقوة على جميع الألقاب”.

وتابع نجم نادي الاتحاد تغريدته قائلاً: “أعتذر شخصياً عن غيابي بداية الموسم وعدم قدرتي على مساعدة الفريق.. ونعدكم بقادم أفضل لنادينا بدعمكم ومساندتكم”.

المولد يتألق بعد العودة من الإيقاف

وتعرض المولد للإيقاف لمدة عام بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات، وانتهت مدة العقوبة ليعود للمشاركة مع نادي الاتحاد بعد استئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد جائحة كورونا.

وظهر بشكل مميز خلال مشاركته مع نادي الاتحاد مؤخرًا، وساهم في تحسين مستوى الفريق واستعادته للروح القتالية التي كانت غائبة، ما ساهم في بقائه في دوري الكبار الموسم الرياضي المقبل.

ورفع المولد رصيده إلى 51 هدفًا في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد 8 أعوام على مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للمرة الأولى، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نادي الاتحاد يفلت من الهبوط

وكان يُكافح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من أجل البقاء في دوري الكبار الموسم المقبل، حيث إنه كاد أن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى، إلا أنه فوزه في الجولة الأخيرة ضمن له البقاء.

وأنهى نادي الاتحاد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم في المركز الـ11 برصيد 35 نقطة، من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 8 لقاءات، والخسارة في 13 مواجهة.







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