فيتوريا في حيرة بسبب آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

أصبح البرتغالي روي فيتوريا في حيرة بسبب قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

فيتوريا يحتار

وطلب فيتوريا من إدارة نادي النصر تأجيل تقديم قائمة النصر الآسيوية، لأنه مازال حائرًا بين اللاعبين الأجانب الذين يعتزم الاعتماد عليهم في البطولة القارية، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

واستقر فيتوريا على قيد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، والوافد الجديد الأرجنتيني جونزالو مارتينيز، ويُفضل الاعتماد على حارس المرمى الأسترالي براد جونز والمدافع البرازيلي مايكون، على أن يتم تأجيل قيد الكوري كيم جين سو.

وكانت إدارة نادي النصر قد تسلمت البطاقة الدولية للاعب الأرجنتيني مارتينيز بالأمس، بعد التعاقد معه رسميًا، ليتم قيده في كشوفات الفريق الأول لكرة القدم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، ويقع في المركز الثاني بمجموعته الآسيوية برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن المتصدر.

تدعيمات النصر

وتسعى إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت لضم محترفين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية، أملًا في المنافسة على البطولات في الموسم الرياضي المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتمكن النصر من حسم أكثر من 10 صفقات رسميًّا استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل، ومنهم؛ عبدالعزيز العلاوي، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الشنقيطي، أمين بخاري، سلطان العنزي وعبدالفتاح عسيري.







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