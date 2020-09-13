فيتوريا يُحدد مصير يحيى الشهري مع النصر

المواطن - محمد سمعه

حدد المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر، مصير اللاعب يحيى الشهري مع أصفر العاصمة، وذلك قبل مواجهة فريق سباهان أصفهان الإيراني بالجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

فيتوريا يُحدد الراحلين

واستقر فيتوريا على التفريط في الشهري إضافة لـ عبدالعزيز الجبرين وفهد الجميعة وحمد المنصور وفقًا لـ “الرياضية”.

وتأتي رغبة فيتوريا في التفريط في الشهري، وذلك حرصًا على بناء فريق جديد للنصر يُنافس على الفوز بلقب دوري أبطال آسيا والدوري السعودي وكأس الملك بالفترة المقبلة.

يحيى الشهري عانى من قلة المشاركة مع النصر

ولم يشارك يحيى الشهري بصورة مكثفة مع النصر خلال موسم 2019/2020.

وذكرت بعض التقارير الصحافية أن الشهري قد يعود لـ ناديه السابق، الاتفاق الذي تركه وانضم لنادي النصر في عام 2013 وفقًا لـ “صدى”.

يذكر أن الشهري شارك مع المنتخب السعودي ببطولة كأس العالم 2018 التي أُقيمت في الأراضي الروسية.

وكان المنتخب السعودي ودع البطولة من الدور الأول، بعد الخسارة من المنتخب الروسي والمنتخب الأوروغوياني، وتحقيق فوز وحيد على المنتخب المصري.

وتعاقد النصر مع صفقات من العيار الثقيل حيث ضم الأرجنتيني جونزالو مارتينيز لاعب نادي أتالانتا يونايتد الأمريكي واللاعب عبدالفتاح عسيري من الأهلي وعبدالله الشنقيطي وعلي لاجامي وأسامة الخلف وعبدالمجيد الصليهم.

وفاز يحيى الشهري مع نادي النصر بـ 3 ألقاب في الدوري السعودي وكأس السوبر مرة واحدة وكأس ولي العهد مرة واحدة.







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