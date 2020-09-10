فيتوريا يُربك حسابات النصر ويثير الجدل بهذا القرار

المواطن - محمد سمعه

أثار المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق الكروي الأول بـ النصر، الجدل بقرار اتخذه حول قائمة الأجانب المشاركة في دوري أبطال آسيا مع العالمي ثم تراجع عنه على الفور.

مدرب النصر يتخذ قرارًا ويتراجع فيه

وكان فيتوريا قرر استبعاد اللاعب الكوري الجنوبي كيم جين سو لاعب العالمي الجديد والمنضم له قادمًا من نادي جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي من قائمة العالمي الآسيوية ثم عاد وضمه للقائمة وفقًا لـ تقارير صحافية.

وتحدث الناقد الرياضي على العنزي في السياق ذاته قائلًا إن فيتوريا كان استبعد كيم جين سو، وذلك من أجل ضمّ كل من “الأسترالي برادلي جونز، المغربي عبدالرزاق حمدالله، الأرجنتيني بيتي مارتينيز، البرازيلي مايكون” للقائمة الآسيوية”، حيث تنص القوانين على ضم 3 لاعبين أجانب ولاعب آسيوي فقط في قائمة النادي المشارك بـ دوري أبطال آسيا.

التعليق القانوني على قرار مدرب النصر

وحول هذا الأمر قال الخبير القانوني أحمد الأمير الباحث في اللوائح الرياضية إن غلق باب إضافة أو استبدال أي لاعب للقائمة الآسيوية الخاصة بالنادي يكون قبل انطلاق أول مباراة للفريق بـ دوري أبطال آسيا.

يذكر أن النصر سيواجه، فريق سباهان أصفهان الإيراني يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا بعد استئنافها، حيث عُلقت البطولة لمدة زادت عن 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد في القارة الآسيوية.

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