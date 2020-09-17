فيديو.. القبض على قائدي 3 شاحنات عكسوا السير في جدة

المواطن - جدة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه تم اليوم القبض على قائدي 3 شاحنات عكسوا السير في جدة.

وقالت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر “تويتر”، ردًا على مقطع فيديو نشره أحد المواطنين: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائدي المركبات المخالفة، وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

وعلق المواطن على المقطع بقوله: “في جدة اليوم ثلاث تريللات تعكس السير بأحد الشوارع، ويجب سحب الرخص منهم بسبب هذا الاستهتار، مضيفًا أن أرقام اللوحات موجودة لديه”.

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