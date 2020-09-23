كارتيرون: مباراة التعاون ضد الدحيل أشبه بالنهائي

المواطن - مروة نبيل

شدد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على صعوبة مباراة فريقه التعاون ضد الدحيل القطري، خاصة بعد خسارة سكري القصيم الثقيلة في المواجهة الماضية أمام الشارقة الإماراتي.

كارتيرون يؤكد صعوبة المباراة

وتحدث كارتيرون عن المواجهة الآسيوية قائلًا: “نسعى لتقديم كل ما لدينا في مباراة الغد لمسح الصورة السيئة. في المباراة الماضية فقدنا الثقة والتركيز رغم البداية الجيدة، ومباراة الدحيل أشبه بالنهائي”.

وتابع: “المدرب هو المسؤول دائمًا عن كل ما يحدث للفريق.. الخسارة قاسية ونأمل بأن تكون دافعًا لتقديم مستوى مميز ونتيجة إيجابية، في كرة القدم يحدث أن تخسر بنتيجة كبيرة المهم أن يكون لديك ردة فعل ودافع لتعويض ذلك”.

واختتم كارتيرون تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة الذي عُقد، اليوم الأربعاء، قائلًا: “مباراة الدحيل تمثل تحديًا جديدًا لنا جميعًا إذا نجحنا في تجاوز الأزمة سيكون أمرًا رائعًا”.

التعاون ضد الدحيل

وخسر التعاون بسداسية أمام الشارقة، ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الرابع بمجموعته في دوري أبطال آسيا، الأمر الذي أثار غضب الجماهير، خاصة أن الفريق كان يتصدر الترتيب، قبل أن يتلقى 3 هزائم متتالية.

ويلعب التعاون ضد الدحيل القطري، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، ويسعى سكري القصيم لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل.

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