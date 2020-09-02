كارلوس إدواردو يطلب العودة لـ الهلال مرة أخرى

المواطن - محمد سمعه

طلب اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو العودة لصفوف نادي الهلال مرة أخرى، وذلك على الرغم من انتقاله لنادي شباب أهلي دبي الإماراتي في صفقة انتقال حر.

الهلال يُودع كارلوس إدواردو:

وكان نادي الهلال ودع إدواردو في احتفالية كبيرة أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، وذلك بعدما اتفق مع الإدارة على عدم تجديد عقده.

وطلب إدواردو العودة إلى الهلال، وذلك من أجل المشاركة في الاحتفال بالتتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020، حيث ساهم إدواردو فيه قبل رحيله وفقًا لـ صحيفة “مكة”.

وكان نادي الهلال نجح في حسم لقب دوري المحترفين لصالحه، وذلك بالفوز في مباراة الحزم برباعية مقابل هدف في الجولة الثامنة والعشرين، حيث سجل الفرنسي بافيتيمبي غوميز هدفين للفريق الهلالي في تلك المباراة.

الهلال عينه على الفوز ضد الوحدة:

ويستعد الهلال لمواجهة فريق الوحدة يوم الجمعة المقبلة، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري.

ويسعى الهلال إلى الفوز، وذلك للوصول إلى النقطة رقم 69 والعمل على إنهاء الدوري بفارق كبير عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

وتُوج كارلوس إدواردو مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا عام 2019، كما شارك مع الفريق العاصمي ببطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت في ديسمبر الماضي بـ قطر، حيث احتل الأزرق المركز الرابع فيها.







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