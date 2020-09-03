كل ما تود معرفته عن مباريات الغد بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الجمعة مباريات الجولة الـ29 “قبل الأخيرة” من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020، حيث تُقام 8 مباريات بتوقيت واحد.

تفاصيل مباريات الغد بـ دوري محمد بن سلمان

ونشر الحساب الرسمي لـ الدوري السعودي عبر “تويتر” تفاصيل مباريات الغد في بطولة الدوري حيث تُقام 8 مباريات جميعها في تمام الساعة الثامنة والنصف وهي:

1 . أبها ضد الأهلي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بـ أبها.

2. الفيحاء ضد العدالة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

3. الفتح والتعاون على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بـ الأحساء.

4. الرائد والفيصلي على ملعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز بـ بريدة.

5. الاتفاق ضد ضمك على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

6. الاتحاد والنصر على ملعب “الجوهرة المشعة”.

7. الوحدة ضد الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

8. الشباب ضد الحزم على ملعب نادي الشباب بـ الرياض.

الهلال يحسم لقب دوري محمد بن سلمان برباعية

وكان الهلال حسم لقب الدوري يوم السبت الماضي وذلك بعد الفوز على الحزم برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وتُختتم مباريات الدوري يوم الأربعاء المقبل، الموافق التاسع من سبتمبر بمباريات الجولة الثلاثين والأخيرة.







شارك الخبر