الآسيوي عن تصدر الأهلي : إلى أي مرحلة سيصل ؟!

المواطن - مروة نبيل

سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على أبرز أرقام الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا هذا الموسم.

إشادة بمستوى الأهلي

وأشاد حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى الراقي هذا الموسم، وقال: “يتصدر المجموعة الأولى.. عودة عمر السومة.. إلى أي مرحل سيصل الأهلي في دوري أبطال آسيا 2020؟!”.

الأهلي في الدوري

واستعرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أبرز أرقام الراقي في الدوري، وقال: “نجح الأهلي بشق الأنفس في خطف البطاقة المؤهلة إلى الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل بعد أن ظفر بالمركز الثالث في الدوري السعودي برصيد 50 نقطة بعد منافسة شرسة للغاية مع عدة فرق أخرى”.

وتابع: “خلال 30 مباراة لعبها الفريق حقق الفوز في نصفها مقابل 5 تعادلات و10 خسائر مسجلاً 49 هدفاً مقابل 36 هدفاً في شباكه، ورغم أن هذه الأرقام لم ترض طموحات جماهير النادي إلا أن الأهلي يمتلك حظوظه بالتتويج بلقب مسابقة كأس الملك بعدما حجز مكانه في مواجهة النصر خلال الدور قبل النهائي”.

الراقي في آسيا 2020

وتحدث عن مشوار الفريق في البطولة القارية قائلًا: “أما في دوري أبطال آسيا فإن الفريق يتصدر حالياً ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي، بينما جاء الاستقلال الإيراني في المركز الثالث والشرطة العراقي رابعاً ولكل منهما نقطة واحدة فقط”.

وواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقريره قائلًا: “وتعادل بعد ذلك أمام مضيفه الوحدة الإماراتي في الجولة الأولى 1-1، وحقق الفوز على الاستقلال الإيراني 2-1 في المواجهة التي أقيمت بينهما في العاصمة القطرية الدوحة”.

الراقي مع ميلويفيتش

وعلق الاتحاد الآسيوي على مدرب الراقي قائلاً: “ويقود تدريبات الفريق المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش المُعين خلفاً للسويسري كريستيان غروس الذي تمت إقالته في أواخر شهر فبراير من العام الحالي”.

واستكمل حديثه قائلاً: “وسبق لميلويفيتش أن قاد فريق النجم الأحمر الصربي للتتويج بلقب الدوري مرتين عامي 2018 و2019، كما قاده للظهور في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا وهو ما يؤكد الإمكانات الكبيرة التي يمتلك المدرب صاحب الـ (49) عاماً”.







شارك الخبر