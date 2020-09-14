لوشيسكو يدفع بالقوة الضاربة في مباراة الهلال وباختاكور

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو عن تشكيلة الزعيم في مباراة الهلال وباختاكور الأوزبكي المقرر انطلاقها، بعد قليل.

مباراة الهلال

وتُقام مباراة الهلال وباختاكور الأوزبكي على استاد الجنوب في قطر، عند الساعة التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ويطمح لاعبو الزعيم للفوز في مباراة الهلال اليوم وباختاكور الأوزبكي، خاصة أن الفريق يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد تتويجه منذ أيام بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال وباختاكور

وجاء تشكيل الزعيم في مواجهة الهلال وباختاكور كالتالي؛ عبدالله المعيوف، سيباستيان جيوفينكو، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، عبدالله الحافظ، بافيتيمبي غوميز، أندريه كاريلو، يانغ هيون سو، أمير كردي، محمد كنو وسالم الدوسري.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم كل من؛ عبدالله الجدعاني، نواف الغامدي، محمد جحفلي، علي آل بليهي، متعب المفرج، محمد الكنيدري، منصور البيشي وهتان باهبري.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل باختاكور الأوزبكي كالتالي؛ إلدوربيك سويونوف، خوجي أكبر عليانوف، آنزور إسماعيلوف، جلال الدين مشاريبوف، دراغان سيران، إيغور سيرغييف، إيغور كريمتس، دوستونبيك خمادوف، أوليدجون تشامروبيكوف، ساردور سابيرخودجاييف وفاروخ سايفيف.







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