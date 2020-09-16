ماركو مارين يعد جماهير الأهلي بالأفضل

المواطن - مروة نبيل

وعد الألماني ماركو مارين جماهير النادي الأهلي بالظهور بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة، مشددًا في الوقت ذاته على أنهم يرغبون في تحقيق الفوز دائمًا.

ماركو مارين يعد الجماهير

وقال ماركو مارين خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي، والذي عُقد، اليوم الأربعاء: “نسعى دائمًا للانتصار وسنعمل على تحقيق الفوز في مباراة الغد”.

وتابع النجم الألماني تصريحاته قائلًا: “استعدادات الفريق كانت من أجل أن نظهر بشكل مميز، وأعتقد أننا جاهزون أكثر من فريق الشرطة العراقي خاصة بعد المباراة الأخيرة”.

واختتم ماركو مارين تصريحاته قائلًا: “مباراتنا الأولى أمام الشرطة كانت أول مشاركة رسمي لي خلال 6 أشهر، لذا فأنا واثق أن بإمكاني تقديم الأفضل لأنني سأكون في حال أفضل بدنيًا بعد لعب المزيد من المباريات”.

وكان مارين قد تألق في مباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بمنافسات دوري أبطال آسيا، وحصل على جائزة أفضل لاعب بعد تسجيله هدف الفوز بالوقت القاتل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي ضد الشرطة

ويلعب الأهلي ضد الشرطة العراقي، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، علمًا بأن الراقي خطف رسميًا أولى بطاقات التأهل إلى ثمن النهائي.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2020 برصيد 6 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن استقلال الإيراني والشرطة العراقي، وذلك بعد أزمة انسحاب الوحدة الإماراتي.

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