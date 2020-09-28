المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أقام محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود مأدبة عشاء في قصر الضيافة بالمحافظة احتفاءً بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن بمناسبة حصوله على دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى والصعود إلى دوري المحترفين.

محافظ حفر الباطن يحتفي بالسماوي

وحضر مأدبة العشاء التي أقامها محافظ حفر الباطن، كلٌّ من رئيس النادي، ناصر الهويدي ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة، وإدارة الكرة وبعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ومسؤولي الجهات الحكومية والأمنية.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم قصيدة شعرية للشاعر سعد الخلوي وكلمة لرئيس النادي الذي قدم الشكر للمحافظ على هذا الاحتفاء الذي يعد محل اعتزاز وفخر ودافعاً لهم بالمستقبل لتقديم الأفضل، مقدرًا اهتمامه.

وألقى الشاعر سلطان المريخي قصيدة شعرية بمناسبة تكريمه للنادي، ثم أعلن رئيس مجلس الغرفة التجارية رفيدان بن دمخ عن تبرعه الشخصي وتبرع الغرفة التجارية، وتغنى الشاعر خزام السهلي قبل النهاية بأبيات ختامية، ثم أوبريت غنائي من كلمات الشاعر ثاني الدهمشي.

وفي ختام الحفل قدم رئيس مجلس الإدارة مكافأة خاصة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل أن يتم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة وتناول الجميع طعام العشاء.

السماوي بطلًا لدوري الدرجة الأولى

وكان الفريق السماوي قد نجح في خطف بطاقة التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل، بعد فوزه على جدة في الجولة الـ34، قبل أن يحسم اللقب لصالحه بالجولة الأخيرة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر