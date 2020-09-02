مدرب الهلال: غوميز رائع وحزين لرحيل إدواردو

المواطن - مروة نبيل

أشاد مدرب نادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، بإمكانيات المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز ووصفه باللاعب الرائع، مبديًا في الوقت ذاته حزنه لرحيل البرازيلي كارلوس إدواردو.

غوميز رائع:

وتحدث لوشيسكو عن مهاجم الفريق الفرنسي قائلًا: “غوميز لاعب رائع في اللحظات الصعبة في أي مباراة لدية القدرة في تسجيل الأهداف، ويبعث برسالة من الثقة لزملائه اللاعبين”.

وتابع مدرب نادي الهلال حديثه عن النجم الفرنسي خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، قائلًا: “غوميز لديه دوافع كبيرة لنيل الألقاب وأنا واثق أنه سيدعم الهلال حتى نهاية عقده”.

رحيل إدواردو:

وعلق على رحيل كارلوس قائلًا: “أشعر بالحزن والأسف على رحيل إدواردو؛ لأنه لاعب مهم وتجمعني معه علاقة طيبة، لكن بعد مرور 5 أعوام مع الهلال كان لديه فرصة أن يحصل على عقد لمدة أطول مع الفريق الإماراتي”.

وكانت إدارة نادي الهلال قد وافقت على إنهاء عقد البرازيلي كارلوس إدواردو بالتراضي، والذي يتبقى فيه 15 يومًا، وانضم إلى نادي شباب أهلي دبي الإماراتي رسميًّا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).







شارك الخبر