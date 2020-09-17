مدرب برشلونة السابق يرفع قضية على النادي

المواطن - محمد سمعه

اتجه المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، لرفع قضية على إدارة النادي برئاسة جوزيب بارتوميو وذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتبقية من الفريق الكتالوني.

وكانت إدارة النادي الكتالوني قررت إقالة سيتين بعد الهزيمة يوم 14 أغسطس الماضي من نادي بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020، مما جعل البارشا يودع البطولة بصورة مهينة.

مدرب برشلونة يتجه للقضاء لضمان حقوقه

وأكد سيتين في بيان رسمي له أنه سيرفع قضية ضد النادي بسبب إقالته مع جهازه الفني دون علمهم وبشكل غير قانوني ولم يحصلوا أيضًا على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وكان المدرب الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد، ظل واقفًا خلال مباراة البارشا ضد جيرونا الودية، أمس الأربعاء حيث لم يجلس على مقاعد البدلاء كونه لم يُعترف به بعد كمدرب رسمي للنادي الكتالوني، في ظل وجود مستحقات مالية متأخرة للمدرب السابق كيكي سيتين.

سبب بقاء ميسي في برشلونة

وفي سياق آخر، أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه مستمر مع النادي الكتالوني تجنبًا للدخول في مشاكل قانونية وذلك بعد أن كان تقدم بطلب رسمي للرحيل.

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