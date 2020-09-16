مدرب شباب الأهلي: إدواردو رائع وأنتظر منه المزيد

المواطن - مروة نبيل

أشاد مدرب شباب الأهلي دبي الإماراتي، الإسباني جيرارد زاراجوسا بالبرازيلي كارلوس إدواردو نجم نادي الهلال السابق، مؤكدًا أنه يُمثل إضافة قوية لفريقه.

إدواردو رائع

وكان إدواردو قد انتقل إلى صفوف شباب الأهلي دبي الإماراتي خلال الأيام الماضية بعقد يمتد لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الهلال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتحدث مدرب شباب الأهلي عن إدواردو قائلًا: “هو لاعب رائع ومتميز ويمثل إضافة للفريق وقدم مستويات رائعة من قبل مع الهلال وواثق أنه سوف يقدم الأفضل مع فريقي في المرحلة المقبلة”.

شباب الأهلي ضد شهر خوردو

وعلق على مباراة شباب الأهلي ضد شهر خوردو قائلًا: “لعب مباراة كل 3 أيام أمر غاية في الصعوبة، ويحتاج إلى تجهيزات بدنية كبيرة بالنسبة للاعبين، وبالنسبة لنا نطمح باستمرار أن نكون في وضعية جيدة، وذلك لخوض أي مباراة بصورة جيدة”.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الجولة الرابعة في دوري أبطال آسيا: “ما علينا الآن هو التركيز في المباراة ونعلم أن المنافس صعب، وعلينا أن نكون في أفضل وضعية لتحقيق الانتصار، وهذا يمثل هدفنا من اللقاء”.

واختتم مدرب شباب الأهلي تصريحاته قائلا: “يجب علينا أن نتحلى بالصبر في كل مباراة نلعبها ونجهز أنفسنا بشكل جيد لاسيما في ظل الضغط الكبير في المباريات”.

المزيد

شارك الخبر