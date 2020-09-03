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مفاجأة من القنوات الرياضية السعودية للجماهير
خلال منافسات الجولة الـ29

مفاجأة من القنوات الرياضية السعودية للجماهير

2020/09/03
الساعة 6:12 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مفاجأة من القنوات الرياضية السعودية للجماهير لاعبو الهلال
المواطن - مروة نبيل
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1 القنوات الرياضية السعودية
1.1 دوري محمد بن سلمان للمحترفين

كشفت القنوات الرياضية السعودية عن مفاجأة سارة للجماهير خلال منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

القنوات الرياضية السعودية

وتبث القنوات الرياضية السعودية منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل حصري، إلا أن إقامة جميع مباريات الجولة غدًا في التوقيت ذاته دفع المسؤولين لاتخاذ قرار جديد.

وذكر حساب القنوات الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “حرصًا من القنوات الرياضية لتمكين الجماهير من مشاهدة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مباشرة بدعم من عرب سات حيث سيتم إطلاق قنوات إضافية الجمعة 4 سبتمبر 20:35”.

 

القنوات الرياضية السعودية
إطلاق قنوات إضافية

دوري محمد بن سلمان للمحترفين

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم لصالحه قبل جولتين على نهاية المسابقة المحلية، فيما يحتل النصر المركز الثاني، فيما يحل الأهلي ثالثًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطة عن الفتح صاحب المركز الـ12، ثم الفيحاء وضمك برصيد 29 نقطة، والحزم 27 نقطة.

الفتح ضد الاتحاد
جانب من المباراة


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