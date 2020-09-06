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مكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ74 حالة وإجمالي الوفيات بالمملكة 4081
الحالات النشطة 20148 من بينها 1457 في العناية المركزة

مكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ74 حالة وإجمالي الوفيات بالمملكة 4081

2020/09/06
الساعة 3:57 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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مكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ74 حالة وإجمالي الوفيات بالمملكة 4081
المواطن - الرياض
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1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع الحالات الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن تعافي (756) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (296,598) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (20148) حالة من بينها (1457) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (320827) حالة، توفي منهم (4081) حالة.

توزيع الحالات الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (859) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ مكة المكرمة 74، جدة 60، الهفوف 55، الدمام 50، المدينة المنورة 45، ينبع 40، الرياض 39، المبرز 27، جازان 23، تبوك 22، حائل 17.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:

كورونا



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