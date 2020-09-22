موقف الهلال في حال عدم خوض مباراة شباب الأهلي

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الهلال من غيابات عديدة في صفوفه بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، ما أثار قلق الجماهير قبل مباراته ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي.

موقف الهلال في آسيا

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من غيابات عديدة في صفوفه خلال منافسات دوري أبطال آسيا 2020، حيث فقد أكثر من 10 لاعبين في المباراتين الماضيتين بسبب كورونا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكد مصدر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لـ”جول”، أنه في حالة عدم خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمباراة شباب الأهلي الإماراتي، سيتم اعتباره منسحبًا من دوري أبطال آسيا 2020.

وفي حالة عدم اكتمال قائمة الزعيم بـ13 لاعبًا في مباراة شباب الأهلي الإماراتي، سيتم اعتبار الفريق منسحبًا من البطولة، على أن يتم إلغاء جميع نتائجه خلال مرحلة المجموعات.

مباراة الزعيم وشباب الأهلي

ومن المقرر أن يلعب الزعيم ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي الإماراتي، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ورفع الزعيم رصيده إلى 11 نقطة، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي كمتصدر مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا، رغم معاناته من الغيابات بسبب كورونا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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