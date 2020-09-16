ميلويفيتش: لا يهمني اسم المنافس في ثمن النهائي

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش صعوبة مباراة فريقه الأهلي ضد الشرطة العراقي، المقرر إقامتها، مساء يوم غد الخميس، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يخشى مواجهة أي فريق في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ميلويفيتش يؤكد صعوبة مواجهة الشرطة

وقال ميلويفيتش خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي، والذي عُقد، اليوم الأربعاء: “فلسفتي التدريبية تقضي بأن ننظر لكل مباراة على حدة”.

وتابع: “مباراة الغد أمام الشرطة العراقي ستكون صعبة حققنا 6 نقاط وتصدرنا جدول الترتيب العام للمجموعة الأولى ولكننا واجهنا مشاكل بسبب الإصابات في صفوف الفريق”.

وأضاف المدرب الصربي ميلويفيتش قائلًا: “لدينا لاعبون متعافون من الإصابات وكذلك نملك لاعبين شباباً سوف يحظون بفرصة للعب في مواجهة الغد”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “لا يهمني إذا كنا سنواجه الهلال أو أي فريق آخر في ثمن النهائي أنا أركز على فريقي وأريد الفوز بغض النظر عن اسم الخصم”.

الأهلي في دوري أبطال آسيا

ونجح الأهلي في الفوز على نظيره الشرطة العراقي في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، ليخطف أولى بطاقات التأهل إلى ثمن النهائي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2020 برصيد 6 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن استقلال الإيراني والشرطة العراقي، وذلك بعد أزمة انسحاب الوحدة الإماراتي.

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