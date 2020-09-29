هجرته فهاجم منزلها بـ درون مفخخة!

المواطن - متابعة

أقدم رجل أمريكي على فعل غريب للانتقام من عشيقته التي هجرته، حيث قام بإلقاء متفجرات قرب منزلها بواسطة طائرة مسيرة (درون).

وبحسب صحيفة ”ذا صن“، فإنه تم القبض على جيسون موتزيكاتو، البالغ من العمر 45 عامًا، من قِبل رجال الشرطة الذين يحققون في سلسلة من الانفجارات الصغيرة التي هزت حيًّا شرق بنسلفانيا لأكثر من عام.

وأكد ممثلو الادعاء أن موتزيكاتو الذي صدر بحقه أمر حماية من العنف المنزلي، شنَّ حملة قصف بطائرة مسيرة استهدفت عشيقته السابقة.

وقالت الصحيفة: إن أفراد الشرطة، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، تعقبوا الرجل بعد تحقيقات في الانفجارات، وداهموا منزله في واشنطن، واكتشفوا مخبأ للبنادق والذخيرة، وطائرة دون طيار من طراز ”فانتوم 3“ والتي استخدمت في الهجمات.

وجرى الحكم بسجن الرجل لمدة 5 سنوات بعد الاعتراف بالذنب لحيازة جهاز مدمر، وأسلحة نارية من قِبل شخص خاضع لأمر حماية من العنف المنزلي، وتشغيل طائرة غير مسجلة عن عمد.

شارك الخبر