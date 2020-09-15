هدافو التعاون في دوري أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة هدافي التعاون في بطولة دوري أبطال آسيا.

دوري أبطال آسيا

ويتصدر الحسن ندياي قائمة هدافي سكري القصيم في دوري أبطال آسيا برصيد هدفين، بالتساوي مع النجم عبدالمجيد السواط، الذي وقع على عقود انضمامه لنادي الاتحاد رسميًا.

ونجح أكثر من لاعب في تسجيل هدف واحد مع التعاون في دوري أبطال آسيا، وهم؛ جهاد الحسين، ريكاردو ماتشادو، محمد الصيعري، طلال العبسي، فيصل درويش ومحمد السهلاوي الذي تعول عليه الجماهير كثيرًا في النسخة الحالية.

التعاون ضد بيرسيبوليس

ومن المقرر أن يستأنف سكري القصيم مبارياته في البطولة الآسيوية بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسيبوليس الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

ويسير سكري القصيم بشكل مميز في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، حيث يتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الدحيل القطري، فيما يملك بيرسيبوليس الإيراني والشارقة الإماراتي نقطة واحدة.







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