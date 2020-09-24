هكذا يقود مشروع بوابة الدرعية انتعاش السياحة في السعودية 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، إن المشروع الضخم سيقود انتعاش صناعة السياحة في السعودية، حيث يتم إنشاء أكبر مشروع ثقافي وتراثي في ​​العالم في إحدى مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وجاء ذلك في حوار مع مجلة Arabian Business للحديث عن بوابة الدرعية أحد أكثر المشاريع إثارة في المملكة، حيث تابع قائلًا: نحن واثقون من قدرتنا على تقديم عروض فريدة لا توجد في أي مكان آخر في العالم.

وأضاف: بصفتنا جوهرة المملكة، فنحن في طليعة عدد من المشاريع التعاونية في البلاد لقيادة انتعاش السياحة، ونعمل عن كثب مع الهيئة السعودية للسياحة، ووزارة الإعلام، والديوان الملكي، والمشاريع الضخمة الأخرى.

أخبار مثيرة عن تطورات مشروع الدرعية

وكشف إنزيريلو عن مستجدات التطوير في الموقع قائلًا: لدينا قدر كبير من الأخبار المثيرة قريبًا، فمشروع بوابة الدرعية في المراحل النهائية لتأكيد تعيين المشغلين لأول 21 فندقًا، لذلك سنكون في وضع يسمح لنا بالإعلان عن بعض الأسماء التجارية للضيافة التي ستكون داخل المملكة قريبا جدا.

وتابع: بالإضافة إلى ذلك، سنفتح موقع الطريف للتراث العالمي لليونسكو أمام السياح لأول مرة في الربع الرابع من هذا العام والذي يمثل رمزًا سياحيًا رئيسيًا يأتي على الساحة العالمية ليختبره الناس ويستمتعون به.

وواصل إنزيريلو أن هناك خططاً أخرى لاستضافة أحداث دولية في مشروع بوابة الدرعية، متابعًا: لقد قمنا بصياغة خطط شاملة فيما يتعلق بالأحداث الدولية القادمة في الدرعية، ونتطلع إلى استضافة أحداث من القطاعات المختلفة بما في ذلك الرياضة والموسيقى والترفيه والفنون والثقافة والتراث والمطاعم الفاخرة.

وأردف: سيكون لدينا أيضًا احتفال خاص لم يتم الإعلان عنه بعد ، بالإضافة إلى فعاليات الزيارة المنتظرة فورمولا إي موسم الدرعية، والدرعية كلاسيك كار إيفينت، ومهرجان الخيول.

واستطرد: وعلى المدى البعيد، ستستضيف بوابة الدرعية مئات إن لم يكن الآلاف من الأحداث في السنوات القادمة.

انتعاش قطاع السياحة في السعودية

ولفت جيري إنزيريلو إلى أن السعودية دخلت مؤخرًا الساحة العالمية كوجهة سفر وسياحة جذابة، مضيفًا: حددت البلاد آفاق الانتعاش السريع لقطاعي السياحة والثقافة السعوديين بإدخال العديد من الإجراءات القوية مثل إطلاق التأشيرة الإلكترونية السياحية مؤخرًا، كما تعتمد الحكومة السعودية استراتيجية ذكية ومرحلية للانفتاح على السياح لتصبح أيقونة ثقافية، وهي تستثمر بكثافة في هذا القطاع مستغلة إمكاناتها المحلية الضخمة والمشاهد المتنوعة من عوامل الجذب والأنشطة التي تناسب جميع الأعمار والخلفيات والاهتمامات والميزانيات.

وأضاف: ويوضح الحجم المستمر للاستثمار في زيادة عروض السياحة في المملكة من خلال المشاريع الضخمة، التركيز القوي على القطاع من قبل قادة المملكة، ومن المتوقع أن تستمر الرقمنة والابتكار والتغييرات المجتمعية في تشكيل القطاع بحلول عام 2021.

واختتم إنزيريلو حواره قائلًا: مع مزيد من الانفتاح في السعودية، سيكتشف العالم جمال المملكة ويختبر كرم وحسن ضيافة السعوديين.

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