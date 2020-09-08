هل يشتري تركي آل الشيخ نادي مصر المقاصة ؟

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا الإسباني، بشراء نادي مصر المقاصة خلال الفترة المقبلة.

تركي آل الشيخ

وأكدت تقارير صحافية خلال الأيام القليلة الماضية، اكتمال صفقة بيع نادي مصر المقاصة في الموسم الرياضي المقبل، وذلك بعدما قررت الشركة بيع أسهمها في النادي، والتي تُقدر بـ70% من إجمالي الأسهم.

وعلق مصدر مسؤول في نادي مصر المقاصة لـ”كووورة”، قائلًا: “حتى الآن لم يتم حسم مسألة البيع لوجود بعض الإجراءات مع الشركة المالكة، سيتم حسمها في الشهور القليلة المقبلة”.

وأضاف: “لم نتلق عرضًا رسميًا من تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني لشراء النادي وكل ما لدينا هو عرض من أحد رجال الأعمال المصريين ونملك أيضًا عرضًا إماراتيًا وهو ما يتم التفاوض حوله”.

وتابع المصدر تصريحاته قائلًا: “مسألة بيع النادي في النهاية هي مسألة وقت ليس أكثر بعد الوصول للرقم المناسب لبيع أسهم الشركة الراعية، خصوصًا أن المقاصة نادٍ أهلي ولا يتم بيعه بالكامل”.

آل الشيخ وتجارب رياضية

وكان تركي آل الشيخ قد تولى الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري خلال الفترة السابقة، قبل أن يستقيل من المنصب بشكل رسمي، بسبب خلافات عديدة مع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

وامتلك استثمر نادي بيراميدز قبل أن يُقرر الانسحاب الرياضي من مصر، واستحوذ بعد ذلك على نادي ألميريا الإسباني الذي يُنافس في دوري الدرجة الثانية، وكان قريبًا من التأهل إلى الليغا قبل أن يخسر في الملحق.







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