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هل يشتري تركي آل الشيخ نادي مصر المقاصة ؟
تكرارًا لتجربته مع بيراميدز

هل يشتري تركي آل الشيخ نادي مصر المقاصة ؟

2020/09/08
الساعة 6:52 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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هل يشتري تركي آل الشيخ نادي مصر المقاصة ؟ تركي آل الشيخ
المواطن - مروة نبيل
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1 تركي آل الشيخ
1.1 آل الشيخ وتجارب رياضية

ارتبط اسم تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا الإسباني، بشراء نادي مصر المقاصة خلال الفترة المقبلة.

تركي آل الشيخ

وأكدت تقارير صحافية خلال الأيام القليلة الماضية، اكتمال صفقة بيع نادي مصر المقاصة في الموسم الرياضي المقبل، وذلك بعدما قررت الشركة بيع أسهمها في النادي، والتي تُقدر بـ70% من إجمالي الأسهم.

وعلق مصدر مسؤول في نادي مصر المقاصة لـ”كووورة”، قائلًا: “حتى الآن لم يتم حسم مسألة البيع لوجود بعض الإجراءات مع الشركة المالكة، سيتم حسمها في الشهور القليلة المقبلة”.

 

تركي ال الشيخ
آل الشيخ

وأضاف: “لم نتلق عرضًا رسميًا من تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني لشراء النادي وكل ما لدينا هو عرض من أحد رجال الأعمال المصريين ونملك أيضًا عرضًا إماراتيًا وهو ما يتم التفاوض حوله”.

وتابع المصدر تصريحاته قائلًا: “مسألة بيع النادي في النهاية هي مسألة وقت ليس أكثر بعد الوصول للرقم المناسب لبيع أسهم الشركة الراعية، خصوصًا أن المقاصة نادٍ أهلي ولا يتم بيعه بالكامل”.

 

تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا
تركي آل الشيخ

آل الشيخ وتجارب رياضية

وكان تركي آل الشيخ قد تولى الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري خلال الفترة السابقة، قبل أن يستقيل من المنصب بشكل رسمي، بسبب خلافات عديدة مع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

وامتلك استثمر نادي بيراميدز قبل أن يُقرر الانسحاب الرياضي من مصر، واستحوذ بعد ذلك على نادي ألميريا الإسباني الذي يُنافس في دوري الدرجة الثانية، وكان قريبًا من التأهل إلى الليغا قبل أن يخسر في الملحق.



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