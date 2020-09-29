هيلدون راموس يودع جماهير التعاون

المواطن - مروة نبيل

وجه هيلدون راموس رسالة إلى جماهير نادي التعاون، بعد انضمامه رسميًّا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي.

هيلدون يودع الجماهير:

ونشر هيلدون راموس عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة له وهو يُقبل قميص التعاون ويُشير إلى الجماهير في المدرجات، مؤكدًا أنه قضى فترة رائعة مع سكري القصيم.

وعلق على الصورة قائلًا: “شكرًا جزيلًا لجميع الذئاب على الدعم الهائل الذي تلقيته في هذين العامين، وسآخذ كل واحد منكم في قلبي.. شكر خاص لنادي التعاون على محبة جميع قادة الموظفين وزملائي في الفريق كل واحد منكم شكرًا جزيلًا”.

وكان هيلدون، صاحب الـ31 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، قادمًا من سبورتنج لشبونة، وسبق له أن لعب في فرق فيتوريا غيماريش وماريتيمو وريو أف.

راموس ينضم لـ شباب الأهلي:

وأعلن نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميًّا مع هيلدون راموس في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن التعاون.

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