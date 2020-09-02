وزير الرياضة : سنعمل على تنفيذ مقترحات شباب عسير

المواطن - مروة نبيل

أعرب وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن سعادته بالنهضة التنموية التي تشهدها عسير، مشيدًا في الوقت ذاته بأفكار ومقترحات شباب وشابات المنطقة.

وزير الرياضة سعيد بتطور عسير

ونشر وزير الرياضة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من زيارته، وعلق قائلًا: “أسعدني الحديث مع الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير خلال لقائي معه”.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل حديثه قائلًا: “منطقة عسير تشهد نهضة تنموية في كافة المجالات.. ونطمح أن تكون فعالياتنا وأنشطتنا الرياضية مواكبة لهذا التطور الكبير”.

إشادة بمقترحات شباب وشابات عسير

وأشاد وزير الرياضة بشباب المنطقة، وقال: “شاهدت في شباب وشابات منطقة عسير شغفًا بريادة الأعمال.. وحماسًا للمشاريع والفعاليات الرياضية بشكل خاص”.

وواصل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل حديثه قائلًا: “أشكرهم على تفاعلهم ومقترحاتهم؛ وسنسعى للعمل عليها من خلال مكتب الوزارة في المنطقة والاتحادات الرياضية ذات العلاقة”.

الفيصل في جازان

وزار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مؤخرًا جازان، واستقبله نائب أمير المنطقة، نائب رئيس مجلس شباب المنطقة، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وعقدا اجتماعًا بعدد من شباب وشابات المنطقة.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات والآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور والحاضرات، ولكل ما من شأنها الارتقاء بجميع الألعاب والرياضات بالمنطقة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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