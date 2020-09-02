وزير الرياضة يوجه بإضافة ملاعب رديفة في 3 أماكن

المواطن - مروة نبيل

وجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأربعاء، بإضافة عدد من الملاعب الرديفة في 3 أماكن مختلفة.

وزير الرياضة يوجه بإضافة ملاعب رديفة

وأشارت وزارة الرياضة، إلى أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وجه بإضافة ملعبين رديفين بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمنطقة عسير.

وأضافت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كما وجه بإضافة ملعب رديف بمقر منشأة نادي أبها، والسماح لنادي ضمك بإضافة ملاعب رديفة”.

مدينة الملك فيصل الرياضية

وتفقد وزير الرياضة مؤخرًا مدينة الملك فيصل الرياضية، كما التقى رؤساء الأندية الرياضية بالمنطقة، وذلك على هامش زيارته جازان واجتماعه مع نائب أمير المنطقة، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

وقام الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتوجيه بإضافة 4 ملاعب رديفة بكامل خدماتها في مدينة الملك فيصل بمنطقة جازان، لخدمة أندية المنطقة ورياضييها، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).







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