وليد الفراج عن دوري 2021: موسم مولع

المواطن - مروة نبيل

توقع الإعلامي وليد الفراج أن صعوبة المنافسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل، في ظل التدعيمات الكبيرة التي تقوم بها الأندية.

وليد الفرج يتوقع صعوبة المنافسة

وقال وليد الفراج عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “المنافسة لن تصبح سهلة.. الهلال سيحتاج لجهد أكبر والاتحاد مع الأهلي سيحتاجون الكثير أما الشباب فإن البوادر إيجابية”.

وتابع وليد الفراج تغريدته قائلًا: “أتوقع أن المستويات الفنية سيكون فيها تفاوت كبير والدوري المقبل 2021 سيكون صعباً جدًا جدًا جدًا.. هناك جهد واضح لصناعة فريق تاريخي بقميص أصفر.. موسم مولع”.

وأضاف: “الدعم الحكومي للأندية متساوي، لا تصدق أن الدعم الرسمي متفاوت أو مختلف، فالمعايير الحكومية صارمة لكن دعم أعضاء الشرف اختلف وواضح لي أن النصر ثم الهلال هما في حال أفضل من الاتحاد والأهلي والشباب والاتفاق، لهذا أتمنى إيجاد طريقة أفضل للتوازن المالي من أجل تنافسية كبر في الدوري”.

دوري محمد بن سلمان

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم لصالحه قبل جولتين على نهاية المسابقة المحلية، فيما يحتل النصر المركز الثاني، فيما يحل الأهلي ثالثًا.

ويُصارع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من أجل البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل حيث يحتل المركز الـ11، ويقع الشباب في المركز الثامن.







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