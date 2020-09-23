يوسف الجبلي ينضم إلى الباطن رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الباطن عن تعاقده رسميًّا مع الهولندي يوسف الجبلي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

الباطن يدعم صفوفه:

وتسعى إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، بعدما نجح في التأهل إلى دوري المحترفين الموسم المقبل، وتوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونشر حساب نادي الباطن الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات وأهداف لاعبه الجديد الجبلي مع الفيصلي، وعلق قائلًا: “الجبلي بطناوي”.

يوسف الجبلي يتألق:

وتألق يوسف الجبلي مع الفيصلي خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لينهي الموسم في صدارة الأكثر صناعة للأهداف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وساهم الجبلي في تسجيل 21 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي الموسم المنصرم، حيث نجح في إحراز 9 أهداف، بالإضافة إلى 12 تمريرة حاسمة، ليكون من أبرز لاعبي عنابي سدير.

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